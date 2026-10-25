Balapan MotoGP Australia 2026 Batal Digelar, Ada Momen Spesial di Phillip Island

jpnn.com - Rangkaian MotoGP Australia 2026 harus berakhir tanpa balapan utama setelah cuaca buruk mengganggu kondisi di sekitar Sirkuit Phillip Island.

Situasi tersebut membuat penyelenggara mengambil keputusan membatalkan Grand Prix kelas premier demi alasan keselamatan.

Sebelum keputusan itu diumumkan, kelas Moto2 dan Moto3 lebih dahulu dipastikan tidak dapat melanjutkan agenda balap mereka.

MotoGP kemudian menyusul setelah kondisi di sekitar lintasan dinilai tidak memungkinkan helikopter medis beroperasi dengan aman.

"Balapan Grand Prix MotoGP tidak dapat dilaksanakan karena jarak pandang yang buruk menghambat operasional helikopter medis," bunyi pernyataan MotoGP.

Momen Spesial di Phillip Island

Meski agenda balapan dibatalkan, Phillip Island tetap akan menjadi tempat momen khusus bagi para pembalap.

Mereka dijadwalkan melintasi sirkuit dengan pengawalan safety car sebelum berhenti di lintasan lurus utama untuk menyapa para penggemar.

Agenda tersebut terasa istimewa karena Phillip Island tidak lagi masuk kalender MotoGP pada musim depan.