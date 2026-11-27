jpnn.com, JAKARTA - Kondisi cuaca menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan penyelenggara FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026.

Panitia penyelenggara dalam hal ini SARGA MOTORSPORT tidak khawatir mengingat adanya potensi hujan ringan selama balapan berlangsung.

Deputy Chief of SARGA MOTORSPORT Ricky Wirjan menilai kondisi lintasan dengan temperatur lebih rendah, bahkan disertai gerimis, justru dapat mendukung jalannya balapan.

Karakteristik olahraga rallycross yang berbeda dengan reli aka membuat para pembalap mampu menghadapi berbagai kondisi medan dan cuaca.

"Untuk cuaca saat balapan, justru kondisi ketika temperatur lebih rendah dan terdapat sedikit hujan rintik-rintik seperti belakangan ini cukup mendukung," ujar Ricky.

Memasuki Desember biasanya kawasan Jakarta biasanya mulai memasuki periode musim hujan.

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Meski demikian, curah hujan pada periode tersebut dinilai belum seperti awal tahun yang berpotensi memicu hujan deras.

Penyelenggara akan terus memantau perkembangan cuaca menjelang pelaksanaan ajang balap internasional tersebut.