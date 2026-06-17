Balas Ancaman Jenderal Jerman, Pejabat Rusia Gunakan Istilah Kiamat Nuklir
jpnn.com, MOSKOW - Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, menyindir Komandan Angkatan Udara Jerman Holger Neumann terkait pernyataannya mengenai kemungkinan serangan NATO terhadap Kaliningrad jika terjadi perang dengan Rusia.
Komentar tersebut disampaikan Ulyanov pada Rabu (17/6) saat menanggapi wawancara Neumann dengan surat kabar The Telegraph.
Ulyanov merespons unggahan ilmuwan politik Glenn Diesen di platform media sosial X yang menyertakan tangkapan layar wawancara tersebut.
Dalam unggahannya, Diesen menilai Jerman sedang mengancam Rusia dengan perang. Ia mengatakan begitulah cara "Perang Dunia III dimulai".
"Dia (Neumann) pasti seorang jenderal Jerman yang sangat berpengalaman, yang telah bertempur dan memenangkan banyak pertempuran, jika ia membuat pernyataan seperti itu," tulis Ulyanov di X.
Sebelumnya, Neumann mengatakan kepada The Telegraph bahwa NATO akan menyerang Kaliningrad, Semenanjung Kola, St. Petersburg, dan kawasan Laut Hitam apabila terjadi konflik dengan Rusia.
Ketua Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia Leonid Slutsky juga mengomentari wawancara tersebut.
Ia menilai Jerman sedang "menabrak kepalan tangan militer Rusia" dan menyeret NATO menuju "kiamat nuklir." (ant/dil/jpnn)
Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, menyindir Komandan Angkatan Udara Jerman Holger Neumann
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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