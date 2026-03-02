Balas Dendam, Militer Israel Bunuh Kepala Intel Hizbullah
jpnn.com, TEL AVIV - Militer Israel (IDF) tidak menunggu lama untuk melancarkan balas dendam atas serangan roket yang dilancarkan Hizbullah dini hari tadi.
Pada Senin (2/3) sore, IDF mengkonfirmasi bahwa kepala intelijen Hizbullah, Hussein Maklad, telah terbunuh dalam sebuah serangan presisi di Beirut.
Sebelum melancarkan serangan balasan, Angkatan Udara Israel mencegat sebuah proyektil yang melintasi wilayah Israel dari Lebanon.
Beberapa proyektil jatuh di area terbuka, dan tidak ada laporan cedera atau kerusakan, kata IDF.
Serangan ini menandai aksi pertama Hizbullah terhadap wilayah utara Israel sejak 2024 lalu.
Menurut IDF, Hizbullah melancarkan serangan tersebut atas nama rezim Iran.
“Organisasi teroris Hizbullah membawa kehancuran bagi Negara Lebanon, dan IDF akan menanggapi tindakan tersebut dengan tegas,” kata IDF.
Militer juga mencatat bahwa pasukan telah disiapkan untuk menghadapi serangan Hizbullah dan potensi skenario semua lini.
Pada Senin (2/3) sore, militer Israel mengkonfirmasi bahwa kepala intelijen Hizbullah, Hussein Maklad, telah terbunuh dalam sebuah serangan presisi di Beirut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden Kazakhstan Kutuk Serangan Brutal Iran ke Negara-Negara Arab
- Inggris Sudah Siap Mengevakuasi 96 Ribu Warganya dari Timur Tengah
- WNI di Iran Belum Dievakuasi, Dubes Roy: Cepat Bukan Berarti Tepat
- Radian Syam Singgung Demokrasi di Era VUCA Saat Perang Antara AS-Israel Vs Iran
- Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei
- Israel Serang Iran, Connie Bakrie Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP