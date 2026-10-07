menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Balas Dendam, Sekelompok Pemuda Menyerang dan Merusak Kafe di Katapang

Balas Dendam, Sekelompok Pemuda Menyerang dan Merusak Kafe di Katapang

Balas Dendam, Sekelompok Pemuda Menyerang dan Merusak Kafe di Katapang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto dalam pengungkapan kasus perusakan kafe di Mapolresta Bandung, Rabu (7/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com - Polresta Bandung menangkap sekelompok pemuda pembuat onar di wilayah Katapang, Kabupaten Bandung.

Empat orang pelaku, satu di antaranya anak di bawah umur, merusak sebuah kafe pada Sabtu (3/10/2026) malam. Mereka di antaranya RA (20 tahun), RH (23), dan ARP (15). 

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan perbuatan onar pelaku dipicu sakit hati yang berujung balas dendam. 

Baca Juga:

Salah satu pelaku disebut dendam kepada seseorang yang jadi target sasaran. Berniat balas dendam, ketiganya lantas menyerang salah satu kafe di Katapang secara acara.

"Para pelaku ini dendam terhadap seseorang di wilayah tersebut yang sudah melakukan pengeroyokan kepada salah satu kerabat pelaku, sehingga mereka melakukan penyerangan dan perusakan secara random," kata Tri di Mapolresta Bandung, Rabu (7/10).

Adapun alasan pelaku merusak kafe tersebut karena pemiliknya diduga orang yang jadi incaran pelaku.

Baca Juga:

"Jadi bukan karena kafenya atau tempat yang dirusak, ini merupakan orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap kerabat pelaku," jelasnya.

Namun begitu, penyidik masih akan mendalami ihwal keterangan sementara pelaku. Sebab sampai hari ini, polisi belum menerima laporan dari pemilik kafe atas kerugian yang dialami.

Polresta Bandung menangkap tiga pemuda pelaku perusakan kafe di Katapang. Aksi itu dipicu dendam, sementara satu pelaku masih buron.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI