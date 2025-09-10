menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Balas Dendam Tuntas, Korea Kirim Pesan Mengerikan di Piala Asia U-23 2026

Balas Dendam Tuntas, Korea Kirim Pesan Mengerikan di Piala Asia U-23 2026

Balas Dendam Tuntas, Korea Kirim Pesan Mengerikan di Piala Asia U-23 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duel Timnas U-23 Indonesia (jersei putih) vs Korea (jersei merah) pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

jpnn.com - Ambisi besar tengah menyelimuti skuad Timnas U-23 Korea seusai memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

Tim Negeri Ginseng lulus dengan catatan sempurna, yakni menyapu bersih tiga pertandingan Grup J dengan kemenangan.

Korea menundukkan Makau (5-0), Laos (7-0), dan tuan rumah Indonesia (1-0).

Baca Juga:

Ambisi Korea di Piala Asia U-23 2026

Pelatih Korea U-23 Lee Min-sung terang-terangan menyatakan target utamanya, yakni merebut kembali mahkota Asia.

"Tujuan kami jelas: memenangkan kejuaraan. Kami juga menatap Asian Games 2026, tetapi fokus pertama ialah tampil sekuat mungkin di Piala Asia," tegas Min-sung.

Keberhasilan Korea kali ini terasa istimewa. Mereka melaju dengan tiga kemenangan beruntun, mencetak 13 gol, dan tidak kebobolan.

Baca Juga:

Statistik sempurna ini seolah menjadi sinyal ancaman serius bagi calon lawan pada putaran final Piala Asia U-23 tahun depan, yang digelar di Arab Saudi.

Selain itu, Korea berhasil membalaskan dendam atas Indonesia setelah sebelumnya kalah di perempat final Piala Asia U-23 2024.

Ambisi besar tengah menyelimuti skuad Timnas U-23 Korea seusai memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI