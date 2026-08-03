Balas Iran, Amerika Lumpuhkan Dua Kapal di Selat Hormuz

jpnn.com, WASHINGTON DC - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pihaknya telah memaksa 35 kapal niaga mengubah arah pelayaran mereka sebagai bagian dari blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

"Hingga Minggu (2/8), CENTCOM telah mengalihkan rute 35 kapal niaga," kata CENTCOM di platform X.

Militer AS juga telah melumpuhkan dua kapal dan menggeledah dua kapal lainnya.

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Pada 18 Juni, Iran dan AS menandatangani sebuah memorandum untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak 28 Februari lalu.

Namun, sejak 8 Juli, pasukan AS kembali melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Iran.

CENTCOM mengeklaim serangan tersebut merupakan bentuk balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Pasukan Iran pun merespons langkah tersebut dengan melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer AS yang berada di Timur Tengah.

Kemudian, pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sampai campur tangan AS berakhir di kawasan tersebut. Keputusan itu diambil menyusul aksi saling serang yang terus berlanjut antara kedua pihak.