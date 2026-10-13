Bale by BTN Capai 5 Juta Pengguna, Transaksi Digital Melonjak 46%

jpnn.com, JAKARTA - Balé by BTN berhasil menggaet 5.021.503 pengguna terdaftar sejak diluncurkan pada 6 Maret 2025.

Capaian tersebut menjadi tonggak penting transformasi digital PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), sekaligus menunjukkan semakin kuatnya pergeseran aktivitas nasabah ke layanan perbankan digital.

Pertumbuhan basis pengguna balé by BTN mencapai 51% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti lonjakan aktivitas transaksi. Hingga September 2026, balé by BTN membukukan 2,23 miliar transaksi, tumbuh 46% yoy, dengan nilai transaksi mencapai Rp103,53 triliun atau meningkat 44% yoy.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan pencapaian lebih dari lima juta pengguna merupakan buah dari perjalanan BTN memodernisasi layanan dan memperkuat bisnis transaksi digital dalam beberapa tahun terakhir.

“Pencapaian lima juta pengguna ini patut kami banggakan. Dalam waktu sekitar satu setengah tahun sejak diluncurkan, balé by BTN telah menjadi bagian penting dari modernisasi BTN. Ke depan, kami ingin balé by BTN semakin personal dan memiliki keunikan yang membedakannya dari layanan digital lainnya,” ujar Nixon.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pengembangan fungsi balé by BTN yang semakin luas. Saat ini, balé by BTN telah memiliki lebih dari 764 fitur yang tidak hanya melayani kebutuhan dasar perbankan, tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari nasabah.

Melalui balé by BTN, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan, membeli tiket pesawat dan hotel, tiket kereta dan Whoosh, membeli pulsa dan paket data, voucher belanja, mengakses layanan wisata dan event, hingga memanfaatkan sejumlah solusi pembiayaan.