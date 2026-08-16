Bale Syariah BSN Jadi Mobile Banking Pertama yang Bisa Top Up KMT Commuter Line
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) mengukir sejarah baru dalam ekosistem pembayaran digital transportasi publik Tanah Air.
Melalui aplikasi mobile banking miliknya, Bale Syariah by BSN, perseroan resmi menjadi perbankan syariah sekaligus penyedia layanan perbankan pertama yang terintegrasi langsung untuk pengisian ulang (top up) saldo Kartu Multi Trip (KMT) PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Peluncuran integrasi fitur digital ini digelar di Stasiun Sudirman, Jakarta pada Sabtu (15/8), bertepatan dengan momentum menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan efisiensi mobilitas harian penglaju Commuter Line (KRL) Jabodetabek.
Lewat integrasi tersebut, pengguna tidak perlu lagi khawatir saldo habis sebelum menaiki kereta.
"Integrasi Bale Syariah by BSN dengan KMT KCI merupakan tonggak sejarah penting bagi industri perbankan syariah tanah air. Kami bangga menjadi mobile banking pertama yang menghadirkan fitur top up KMT langsung dalam genggaman," kata Alex.
Alex menambahkan, fokus utama perseroan bukan sekadar mencatatkan predikat sebagai penyedia fitur pertama di industri keuangan, melainkan nilai manfaat nyata bagi kemudahan bertransaksi penggunanya.
"Tetapi yang terpenting bagi kami bukan sekadar menjadi yang pertama. Yang jauh lebih penting adalah apakah inovasi ini benar-benar mempermudah perjalanan masyarakat. Kebutuhan finansial dan kebutuhan mobilitas kini dapat semakin terhubung," jelasnya.
Bersamaan dengan integrasi aplikasi tersebut, BSN dan KCI juga meluncurkan KMT Co-Brand Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-81.
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