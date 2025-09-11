Bali Banjir, 9 Orang Meninggal, Darurat Satu Minggu

jpnn.com - DENPASAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Bali saat ini berstatus tanggap darurat bencana, akibat banjir yang melanda hampir seluruh Pula Dewata.

Banjir telah merendam Denpasar, Jembrana, Badung, dan Gianyar sejak Rabu (10/9) dini hari.

"Pak Gubernur malam ini sudah tanda tangan, tadi kami diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua minggu tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar maka akan diralat menjadi cukup satu minggu,” kata Suharyanto di Denpasar, Rabu malam.

Kepala BNPB meminta masyarakat tak panik dengan status ini sebab tanggap darurat bencana dilakukan untuk kebutuhan administrasi agar pihaknya bisa lebih optimal membantu Pemprov Bali.

“Kalau menetapkan status darurat seolah-olah tidak mampu, darurat ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan penanganan seorang pemimpin, karena terkait bencana tidak ada pemimpin sehebat apa pun bisa menangani sendirian, darurat ini supaya bisa berkolaborasi, pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan,” ujarnya.

Setelah penetapan status tanggap darurat bencana malam ini, maka pemerintah dapat langsung melakukan langkah-langkah perbaikan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana.

BNPB sendiri pada tahap awal datang untuk membawa bantuan logistik senilai Rp 1.015.196.000 yang terdiri atas satu perahu karet dan mesin, 300 paket sembako, 200 selimut, 200 matras, tiga unit pompa alkon 2HP, dua unit tenda pengungsi, dan 50 unit tenda keluarga.

“Tahap awal tadi itu kalau diuangkan Rp 1 miliar lebih ditambah genset, pompa, sekitar Rp 5 miliar, itu akan berkembang, besok ke tempat pengungsi mungkin butuh lagi bajunya, pakaian dalamnya, intinya semua kebutuhan masyarakat terdampak kami akan lengkapi ya,” kata Suharyanto.