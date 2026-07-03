Bali Jadi Markas Persiapan Timnas Indonesia, PSSI Beberkan Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengungkap alasan utama di balik keputusan menjadikan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026.

Bukan sekadar faktor suasana, Pulau Dewata dipilih karena dinilai memiliki fasilitas latihan paling lengkap untuk menunjang persiapan skuad Garuda.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan Bali memenuhi seluruh kebutuhan tim, mulai dari lapangan latihan, pusat kebugaran, hingga kondisi cuaca yang dinilai ideal.

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Dengan fasilitas yang terintegrasi, para pemain diharapkan bisa lebih fokus menjalani program latihan selama hampir tiga pekan.

"Di Bali kebetulan fasilitasnya cukup lengkap. Cuacanya juga sangat mendukung. Jadi saya kira pemilihan TC di Bali cukup tepat. Tujuan kami supaya anak-anak lebih fokus. Intinya memang berkaitan dengan fasilitas," ujar Sumardji di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

TC Timnas Indonesia akan berlangsung pada 5-25 Juli 2026. Dari 46 pemain yang dipanggil, hanya 26 nama yang dipilih untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026.

Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kamboja pada 27 Juli dan Vietnam pada 23 Agustus di Stadion Pakansari.