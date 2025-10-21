Bali Jadi Panggung Perdana Parade Seni Budaya Nusantara 2025

jpnn.com, BALI - Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana Parade Seni Budaya Nusantara 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.

Ajang berskala nasional ini akan menghadirkan perwakilan dari 36 provinsi di Indonesia dengan menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya khas daerah masing-masing.

Wakil Ketua Panitia Pelaksana, Oki Fahreza, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi daerah untuk menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

“Bisa berupa tari-tarian, lagu, pakaian adat, hingga pameran kerajinan daerah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10).

Menurut Oki, parade ini bukan sekadar ajang pertunjukan seni, tetapi juga memiliki makna mendalam untuk memperkuat jalinan kebersamaan antar daerah.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menguatkan, mempererat, dan mempersatukan seluruh anak bangsa melalui seni budaya sebagai jati diri,” ucapnya.

Dia menambahkan, semangat kebersamaan dan persatuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat menuju masyarakat sejahtera,” sambungnya.