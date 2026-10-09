Bali Lombok

jpnn.com - Tanggal 3 Oktober 2026, tidak hanya ada persiapan Grand Prix MotoGP di Lombok; ada juga media baru bernama Disway Lombok –bagian dari jaringan media Disway National Network (DNN).

Saat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal 26 September, saya laporkan kabar baik itu. Pun ketika bertemu Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di kesempatan yang sama.

Seaplane yang akan dihadirkan di Lombok.--

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Hari itu saya memang di Mataram: jadi saksi pernikahan keluarga. Pengantin wanita adalah sepupu keponakan saya yang bertugas di Kejati NTB. Pengantin pria adalah staf wali kota Mataram.

Gubernur dan wali kota hadir. Kami mengobrol beberapa hal, salah satunya soal terbitnya Disway Lombok.

Gubernur Mamiq –begitu rakyat NTB biasa memanggil Muhamad Iqbal– tidak kalah gesit. Begitu saya selesai "mempromosikan" Disway, gubernur ganti promosi Lombok.

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"Sebentar lagi akan terbit jenis baru transportasi di Lombok," ujar Gubernur Mamiq.

Jenis angkutan baru itu, katanya, akan bisa meningkatkan pariwisata di Lombok. Yakni seaplane. Atau biasa juga disebut float plane.