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Bali United Dapat Ujian Berat Menjelang Menjamu PSS Sleman, Ada Masalah?

Bali United Dapat Ujian Berat Menjelang Menjamu PSS Sleman, Ada Masalah?
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Johnny Jansen memimpin latihan Bali United. Foto: Bali United.

jpnn.com - Bali United FC langsung menghadapi tantangan serius saat menjamu PSS Sleman pada pekan pertama Super League 2026/27.

Duel Bali United vs PSS akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026).

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Bali United. Namun, situasi tim menjelang pertandingan justru membuat Johnny Jansen harus memutar otak.

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Serdad Tridatu dipastikan tidak dapat menurunkan tiga pemain penting. Kondisi tersebut membuat komposisi tim mengalami perubahan dibandingkan skenario yang telah disiapkan selama pramusim.

"Ya, saya tahu mereka memiliki tim yang bagus, tetapi kami juga memiliki tim yang bagus. Ya, saya senang bisa bertemu dengannya dan saya berharap kami bisa menjalani pertandingan yang hebat bersama," ucapnya.

Di sisi lain, PSS bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

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Tim berjuluk Super Elang Jawa itu memiliki sejumlah pemain berkualitas dan kini berada di bawah arahan pelatih berpengalaman Pieter Huistra, yang sudah memahami karakter sepak bola Indonesia.

Bali United Tetap Pede

Meski kehilangan beberapa pemain, Jansen tidak ingin kondisi tersebut mengubah identitas permainan yang sedang dibangun Bali United.

Bali United FC langsung menghadapi tantangan serius saat menjamu PSS Sleman pada pekan pertama Super League 2026/27.

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