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Bali United Datangkan Putra Pelatih Timnas Indonesia, Jay Herdman

Bali United Datangkan Putra Pelatih Timnas Indonesia, Jay Herdman
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Foto dokumen Cavalry FC

jpnn.com - Bali United membuat langkah menarik di bursa transfer dengan mendatangkan gelandang asal Selandia Baru, Jay Herdman.

Pemain berusia 22 tahun itu resmi meninggalkan klub Liga Primer Kanada, Cavalry FC, untuk melanjutkan karier di kompetisi Super League Indonesia.

Transfer tersebut harus ditebus Bali United dengan biaya tertentu.

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Namun, Cavalry FC memilih merahasiakan nominal transfer Jay Herdman ke klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

“Cavalry FC dari Canadian Premier League (CPL) hari ini mengonfirmasi transfer gelandang Jay Herdman ke klub Super League Indonesia, Bali United FC. Rincian finansial dari transfer ini tidak diungkapkan,” demikian pernyataan resmi Cavalry FC.

Nama Jay Herdman menjadi sorotan karena dia merupakan putra John Herdman, pelatih Timnas Indonesia.

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Kepindahannya ke Bali United pun membuat sosok Jay makin menarik perhatian publik sepak bola Tanah Air.

Sebelum resmi menjadi pemain Cavalry FC, pemain 22 tahun itu lebih dulu bergabung dengan klub tersebut pada September 2024 dengan status pinjaman dari Vancouver Whitecaps FC. 

Bali United dikabarkan mendatangkan pemain yang merupakan putra dari pelatih Timnas Indonesia, Jay Herdman. Kapan resmi diumumkan?

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