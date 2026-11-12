Bali United Jadi Lawan Timnas Indonesia, Apa Misi John Herdman?
jpnn.com - John Herdman mulai menyusun agenda untuk memaksimalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.
Pelatih asal Inggris itu telah menyiapkan pertandingan tertutup menghadapi Bali United pada akhir pekan ini.
Pemilihan Serdadu Tridatu bukan tanpa alasan. Performa mereka di Super League 2026/27 dinilai bisa memberikan tantangan menarik bagi skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi agenda internasional berikutnya.
John Herdman Ingin Menguji Kekuatan Timnas
Bali United saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan koleksi 19 poin dari sembilan pertandingan. Kampiun Liga 1 edisi 2019 dan 2021 itu juga tercatat sebagai tim paling produktif dengan torehan 26 gol.
Herdman ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengukur kemampuan anak asuhnya menghadapi klub yang memiliki performa kompetitif.
"Kami sudah menjadwalkan sesi pertandingan tertutup bersama Bali United pada akhir pekan. Kami membutuhkan lawan dengan kualitas yang baik," ucapnya.
Sebelumnya, anak asuh John Herdman dijadwalkan melakoni pertandingan tandang di kawasan Timur Tengah. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena situasi keamanan di kawasan itu belum stabil.
Meski tanpa agenda internasional, Herdman tetap menyiapkan program khusus. Salah satunya dengan menggelar pertandingan latihan tertutup menghadapi Bali United.
John Herdman sudah menyusun agenda untuk memaksimalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.
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