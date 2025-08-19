Bali United Jadi Tim Paling Galak Hingga Pekan Kedua

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta memimpin klasemen hingga pekan kedua BRI Super League.

Si Macan Kemayoran itu mendulang enam poin hasil dari dua kemenangan dengan gol 7-0.

Namun, Persija bukanlah tim yang paling galak dalam urusan total tembakan atau percobaan ke gawang lawan.

Tim statistik ILeague merangkum, Bali United lah yang berada di puncak dalam perkara total tembakan, yakni 38 tembakan.

Dari 38 tembakan itu, 12 di antaranya mengarah ke gawang atau on goal. Bali United hingga pekan kedua berada di anak tangga ke-12. Belum pernah menang, belum pernah kalah, memiliki gol 4-4.

Persija berada di urutan kedua dalam urusan total tembakan, 32. Dewa United di urutan ketiga, yakni dengan 30 tembakan.