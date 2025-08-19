menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bali United Jadi Tim Paling Galak Hingga Pekan Kedua

Bali United Jadi Tim Paling Galak Hingga Pekan Kedua

Bali United Jadi Tim Paling Galak Hingga Pekan Kedua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Bali United. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta memimpin klasemen hingga pekan kedua BRI Super League.

Si Macan Kemayoran itu mendulang enam poin hasil dari dua kemenangan dengan gol 7-0.

Namun, Persija bukanlah tim yang paling galak dalam urusan total tembakan atau percobaan ke gawang lawan.

Baca Juga:

Tim statistik ILeague merangkum, Bali United lah yang berada di puncak dalam perkara total tembakan, yakni 38 tembakan.

Baca Juga:

Dari 38 tembakan itu, 12 di antaranya mengarah ke gawang atau on goal. Bali United hingga pekan kedua berada di anak tangga ke-12. Belum pernah menang, belum pernah kalah, memiliki gol 4-4.

Persija berada di urutan kedua dalam urusan total tembakan, 32. Dewa United di urutan ketiga, yakni dengan 30 tembakan.

Persija Jakarta memimpin klasemen BRI Super League, tetapi Bali United tim yang paling galak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI