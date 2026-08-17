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Bali United Jadi Ujian Persib Bandung, Igor Tolic Sudah Memikirkan Manila Digger

Bali United Jadi Ujian Persib Bandung, Igor Tolic Sudah Memikirkan Manila Digger
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin laga kontra Bali United hanya berakhir sebagai pertandingan pramusim biasa.

Partai lanjutan Dewata Challenge Series 2026 itu menjadi bagian dari persiapan Maung Bandung sebelum menghadapi babak kualifikasi AFC Champions League Two.

Duel Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026).

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Bagi pelatih Persib Igor Tolic pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kesiapan para pemain sekaligus menentukan komposisi terbaik.

"Kami tidak punya banyak waktu untuk. Kami hanya memiliki waktu 15 hari (menyambut ACL 2, red)," jelasnya.

Setelah menghadapi Bali United, Persib akan memiliki waktu sekitar dua pekan untuk mematangkan persiapan sebelum bertemu Manila Digger pada 31 Agustus mendatang.

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Laga kontra Bali United juga menjadi kesempatan bagi pemain yang belum banyak mendapat menit bermain untuk menunjukkan kesiapan.

Tolic ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kemampuan anak asuhnya sebelum menentukan pilihan untuk playoff ACL 2.

Persib Bandung menghadapi Bali United dalam Dewata Challenge Series 2026. Igor Tolic ternyata sudah memikirkan laga penting kontra Manila Digger.

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