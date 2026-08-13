Bali United Kalah 1-2 dari Sabah FC, Johnny Jansen Soroti Sejumlah Kekurangan

jpnn.com, GIANYAR - Bali United menelan kekalahan di laga perdana Dewata Challenge Series 2026 melawan wakil Malaysia, Sabah FC.

Berlaga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8) Brandon Wilson dan kolega menyerah dengan skor 1-2.

Pada laga ini jala gawang Mike Hauptmeijer kebobolan melalui Park Jung Bin di menit ke-18 dan Gonzalo Di Renzo (45+1).

Adapun satu gol balasan tim berjuluk Serdadu Tridatu dicetak melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-23.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen mengaku legawa melihat hasil minor di laga uji coba melawan wakil Negeri Jiran.

Sejauh ini mantan pelatih PEC Zwolle itu melihat timnya masih punya beberapa kekurangan sebelum tampil pada ajang Super League 2026/27.

“Hal pertama yang perlu dipahami bahwa ini pra musim dan kami belajar dari pertandingan ini.”

“Pada pertandingan ini juga banyak hal yang bisa dipelajari dalam hal membangun serangan, bertahan, melakukan organisasi dalam tim dan menjalankan taktikal dengan bola,” ujar juru taktik asal Belanda itu.