Bali United Kembali Panas, Persib Bandung Harus Siap Hadapi Ancaman Ini

Bali United mulai mengirim sinyal kebangkitan menjelang laga krusial menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Setelah melewati periode yang dipenuhi inkonsistensi, Serdadu Tridatu kini kembali menunjukkan ketajaman yang sempat hilang.

Performa itu terlihat jelas saat Bali United menggasak PSBS Biak dengan skor mencolok 6-1 pada pertandingan sebelumnya.

Menariknya, kemenangan telak tersebut diraih tanpa dukungan langsung suporter di stadion. Namun, hal itu tak mengurangi intensitas permainan tim.

Produktivitas gol Bali United dalam laga tersebut datang dari berbagai lini.

Joao Ferrari menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian setelah mencatatkan dua gol meski beroperasi di sektor pertahanan.

"Saya tentu senang bisa ikut mencetak gol, tetapi yang utama ialah tim bisa menang."