Bali United Keok di Hadapan Sabah FC, Johnny Jansen Tak Terlalu Risau, Kok Bisa?

jpnn.com - Kekalahan Bali United dari Sabah FC ternyata tidak membuat Johnny Jansen buru-buru mengambil kesimpulan negatif.

Pelatih Bali United itu justru menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi sebelum kompetisi resmi dimulai.

Serdadu Triadtu menyerah 1-2 dalam laga perdana Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026) malam.

Bali United Dapat Pelajaran

Sabah FC membuka keunggulan melalui Jung Bin Park pada menit ke-18. Bali United merespons lima menit kemudian lewat Rahmat Arjuna.

Namun, Gonzalo Di Renzo membawa tim asal Malaysia itu kembali unggul menjelang turun minum. Tidak ada gol tambahan setelah jeda hingga pertandingan berakhir.

Johnny Jansen tidak menjadikan kekalahan tersebut sebagai persoalan besar. Menurutnya, pertandingan pramusim memang menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan tim.

"Bagi kami, pertandingan seperti ini merupakan bagian dari proses menuju kompetisi. Ada banyak aspek yang bisa kami evaluasi, mulai dari cara menyerang, bertahan, menjaga struktur tim, hingga menjalankan rencana permainan. Semua itu akan membantu kami berkembang," ujarnya.

Persib Sudah Menanti

Bali United kini memiliki waktu beberapa hari untuk melakukan pembenahan. Persib Bandung akan menjadi lawan berikutnya dalam Dewata Challenge Series 2026.