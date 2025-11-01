menu
Bali United Menargetkan Cetak Lebih 1 Gol ke Gawang Persib

Bali United Menargetkan Cetak Lebih 1 Gol ke Gawang Persib

Bali United Menargetkan Cetak Lebih 1 Gol ke Gawang Persib
Bali United. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Racik Bali United FC Johnny Jansen membocorkan cara agar tim ramuannya mengalahkan juara bertahan Persib Bandung pada pekan ke-11 Super League.

Bali United vs Persib Bandung hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

"Hanya ada satu cara, yaitu bekerja keras di pertandingan untuk meraih hasil positif," kata JJ.

"Saya tahu pertandingan tidak mudah dan para pemain harus berjuang maksimal agar poin maksimal menjadi milik Bali United,” imbuhnya.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United, harus punya rencana yang matang sebab beberapa pemainnya masih dalam pemulihan dari cedera dan ada yang menepi karena kondisi kesehatan yang kurang baik.

Johnny mengatakan dirinya telah mematok target agar anak asuhnya mencetak gol ke gawang lawan.

Bali United vs Persib Bandung di Kapten I Wayan Dipta malam ini. Jangan sampai ketinggalan.

