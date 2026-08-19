Bali United Nyaris Menang, Igor Tolic Ungkap Sesuatu yang Bikin Persib Bangkit

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mentalitas kuat saat menghadapi Bali United pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026).

Maung Bandung sempat berada dalam posisi sulit setelah dua kali tertinggal. Namun, situasi tersebut tidak membuat Thom Haye dan kawan-kawan kehilangan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

Bali United membuka skor melalui Brandon Wilson pada menit ke-53. Marc Klok kemudian menyamakan kedudukan dari titik penalti sebelum Joao Ferrari kembali membawa tuan rumah unggul.

Persib baru menemukan titik balik pada penghujung pertandingan. Balsa Sekulic menyamakan skor pada menit ke-88, lalu Gabriel Mutombo memastikan kemenangan dua menit kemudian.

Igor Tolic Ungkap Karakter Persib

Pelatih Persib Igor Tolic menilai respons para pemain ketika berada dalam tekanan menjadi salah satu hal paling positif dari pertandingan tersebut.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, skuad Persib sudah memiliki kebiasaan untuk terus mengejar hasil hingga wasit meniup peluit panjang.

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"Para pemain memahami bahwa pertandingan tidak selesai hanya karena kami sedang tertinggal. Mereka tetap percaya dan terus berusaha sampai kesempatan terakhir," ucapnya.

Persib Belum Sempurna

Kemenangan tersebut sekaligus membawa Persib menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 setelah sebelumnya menang 3-0 atas Sabah FC.