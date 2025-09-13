menu
Bali United Pede Lawan Persija Jakarta dengan Filosofi Ala Timnas Belanda
Pelatih Bali United, Johnny Jansen bersama anak asuhannya yaitu Thijmen Goppel saat berlaga pada ajang Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Bali United

jpnn.com - Bali United percaya diri menatap laga tandang melawan Persija Jakarta pada pekan kelima Super League 2025/26.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen mengungkapkan anak asuhannya punya kepercayaan diri tinggi meladeni Persija yang kental nuansa Belanda.

Juru taktik kelahiran 2 Maret 1975 itu menilai Bali United punya kekuatan seimbang meladeni permainan Macan Kemayoran.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu siap meredam permainan Persija yang kini solid dengan deretan pemain asal Brasil seperti Allano Souza, Maxwell Souza, Gustavo Franca, hingga Bruno Tubarao.

“Kami akan menampilkan pertandingan Piala Dunia antara Brasil dengan Belanda dan itu bagus.”

“Bagi saya kedua tim menampilkan gaya permainan dari kedua negara berbeda. Persija memiliki beberapa pemain dari Brasil dan kami dari Belanda,” ungkap ujar mantan pelatih PEC Zwolle itu.

Tidak berlebihan jika musim ini Bali United kental dengan nuansa Belanda.

Tercatat selain Johnny Jansen, dari deretan pemain Bali United asal Negeri Kincir Angin Mike Hauptmeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, dan Thijmen Goppel.

Filosofi bermain ala Belanda membuat Bali United percaya diri menatap laga tandang melawan Persija, Minggu (13/9)

