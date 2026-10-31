Bali United Punya Lini Serang Berbahaya, Andre Caldas Ungkap Senjata Arema FC

jpnn.com - Bali United membawa ancaman serius bagi Arema FC dengan produktivitas gol dan deretan penyerang berkualitas yang dimilikinya.

Kedua tim akan bertemu pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10/2026) sore.

Bali United memang punya barisan penyerang yang patut diwaspadai. Namun, Pelatih Arema FC Andre Caldas mengingatkan bahwa timnya juga memiliki pemain-pemain berkualitas yang bisa menjadi pembeda.

Andre Caldas Waspadai Ketajaman Bali United

Andre memahami bahwa Bali United memiliki keseimbangan permainan yang baik. Produktivitas gol mereka menjadi salah satu alasan Arema harus mempersiapkan diri dengan serius.

Sejumlah nama seperti Arjuna Mahendra, Irfan Jaya, dan Marko Dugandzic menjadi pemain yang mendapat perhatian khusus.

"Bali United mempunyai komposisi tim yang kuat. Mereka mampu menghasilkan banyak gol sekaligus menjaga pertahanan dengan cukup baik," jelasnya.

"Selain itu, ada sejumlah penyerang berkualitas seperti Arjuna Mahendra, Irfan Jaya, dan Marko Dugandzic."

Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut tidak ingin para pemainnya merasa inferior.