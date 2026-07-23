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Bali United Rekrut Mantan Anak Buah Johnny Jansen, Rekam Jejaknya Mentereng

Bali United Rekrut Mantan Anak Buah Johnny Jansen, Rekam Jejaknya Mentereng
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Pelatih Bali United, Johnny Jansen. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com - Bali United terus memperkuat fondasi menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Klub asal Pulau Dewata itu resmi memperkenalkan bek anyar Thomas Lam untuk memperkuat sektor pertahanan.

Chief Executive Officer Bali United Yabes Tanuri menyebut perekrutan Thomas Lam merupakan hasil diskusi panjang antara manajemen dan tim pelatih.

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"Kami bersama tim pelatih menilai sektor belakang membutuhkan tambahan kualitas. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Thomas Lam menjadi pilihan yang paling sesuai."

"Kami berharap kehadirannya membuat pertahanan lebih kokoh sekaligus memberi kontribusi positif bagi tim sepanjang musim," jelasnya.

Thomas Lam bukan nama asing di sepak bola Eropa. Bek bertinggi 188 sentimeter itu mengawali kariernya di akademi AFC Amsterdam sebelum menembus level profesional bersama AZ Alkmaar.

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Dalam perjalanan kariernya, dia sempat berbagi ruang ganti dengan gelandang Timnas Indonesia Thom Haye ketika keduanya masih memperkuat AZ Alkmaar U-21.

Karier Lam kemudian membawanya berpetualang ke berbagai kompetisi. Dia pernah memperkuat PEC Zwolle, FC Twente, Nottingham Forest, Melbourne City, hingga terakhir membela Apollon Limassol di Liga Siprus.

Bali United terus memperkuat fondasi menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Rekrut mantan anak buah Johny Jansen.

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