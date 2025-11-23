menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bali United Tak Bisa Bikin Gol ke Gawang Persis Solo

Bali United Tak Bisa Bikin Gol ke Gawang Persis Solo

Bali United Tak Bisa Bikin Gol ke Gawang Persis Solo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bali United vs Persis Solo. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR – Bali United gagal meraih kemenangan di kandang sendiri pada pekan ke-13 Super League.

Menjamu si juru kunci, Persis Solo, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (23/11), Bali United harus puas dengan hasil imbang. Itu pun tanpa gol.

Bali United racikan Coach Johnny Jansen terlihat miskin kreativitas di lapangan.

Baca Juga:

Itu merupakan hasil imbang ketiga Bali United di kandang sendiri dari enam laga home sejauh ini. Tiga laga lainnya di kandang, satu kali menang dan dua kali kalah. Data atau statistik itu masih bertambah ‘merah’ bila menimbang agregat gol Bali United saat main di kandang, cuma 3-5.

Baca Juga:

Di sisi lain, hasil imbang di Gianyar tadi tak membuat Persis Solo keluar dari zona degradasi. (adk/jpnn)

Klasemen Super League
Bali United Tak Bisa Bikin Gol ke Gawang Persis Soloflashscore

Lihat update klasemen Super League setelah Bali United vs Persis Solo memungkasi pekan ke-13.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI