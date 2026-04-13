Bali United Tumbang di Kandang Persib Bandung, Jhonny Jansen Tetap Bangga

jpnn.com - Bali United gagal membawa pulang tiga poin dalam laga tandang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pasukan Serdadu Tridatu harus menyerah 2-3 setelah berjuang hingga babak perpanjangan waktu.

Anak asuh Johnny Jansen mampu memberikan perlawanan lewat dua gol yang dicetak dalam 10 menit terakhir.

Gol Teppei Yachida (81') dan Jordy Bruijn (90+3') memperkecil ketertinggalan Bali United, meskipun akhirnya mereka pulang tanpa poin.

Pelatih Bali United Johnnya Jansen mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan tersebut.

Menurutnya, Bali United seharusnya bisa membawa pulang poin karena tampil lebih baik dibanding tuan rumah.

"Saya kecewa karena kami tidak mendapatkan poin. Saya pikir kami pantas, setidaknya meraih satu poin."

"Kami bahkan seharusnya bisa mendapatkan tiga poin karena bermain lebih baik dari Persib Bandung," kata Jansen, dikutip Senin (13/4).