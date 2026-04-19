Bali United Vs Malut United: Kok Tamu Pede Banget Dapat 3 Poin?

jpnn.com - GIANYAR - Gelandang Malut United Wbeymar Angulo optimistis timnya menang dari tuan rumah Bali United pada pekan ke-28 Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (19/4) malam.

"Kami yakin dapat mengamankan tiga poin melawan Bali United. Dengan kualitas tim saat ini, kami akan berupaya memenangkan setiap pertandingan," tutur Angulo.

Laskar Kie Raha -julukan Mlaut United, datang ke Pulau Dewata untuk berburu tiga poin setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan; dua hasil imbang dan satu kekalahan.

“Kami telah melalui tiga pertandingan tanpa kemenangan, sehingga menjadi penting bagi tim untuk kembali meraih hasil maksimal. Kami sudah menganalisis kekuatan lawan,” kata Angulo.

Hal senada disampaikan Pelatih Malut United Hendri Susilo.

"Kami sudah melakukan evaluasi, baik dari segi psikis pemain maupun taktikal. Saya melihat dalam beberapa sesi latihan terakhir, pemain menunjukkan semangat untuk bangkit,” kata Hendri.

"Siapa yang siap, disiplin, dan bekerja keras akan mendapatkan hasil terbaik," ujar Hendri.

Hasil-Jadwal Pekan ke-28 dan Klasemen Super League

ileague