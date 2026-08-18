Bali United vs Persib Bandung: Igor Tolic Ungkap Siapa yang Siap dan Absen

jpnn.com - Persib Bandung membawa skuad yang lebih lengkap saat menghadapi Bali United pada laga pemungkas Dewata Challenge Series 2026.

Duel Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026) malam.

Sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia sudah kembali bergabung dan berpeluang tampil. PelatiH Persib Igor Tolic menyebut kondisi mereka cukup baik meski baru tiba di Bali.

Sandy Walsh Belum Bisa Main

Dari pemain yang baru bergabung, Sandy Walsh menjadi satu-satunya yang dipastikan belum dapat diturunkan. Bek berdarah Belanda tersebut masih menjalani pemulihan cedera yang didapat saat memperkuat Timnas Indonesia.

"Para pemain Timnas memang sedikit mengalami jet lag. Namun, mereka dalam kondisi baik dan siap bermain. Sandy berbeda karena cederanya masih harus kami pantau," ucapnya.

Tolic memperkirakan Sandy baru bisa kembali mengikuti latihan bersama tim pada pekan depan. Selain Sandy, Luciano Guaycochea, Berguinho, Dion Markx, dan Ramon Tanque juga masih menjalani pemulihan.

Tolic Ingin Uji Skuad

Alih-alih sekadar mengejar hasil, Tolic ingin menjadikan pertandingan ini sebagai kesempatan melihat kesiapan pemain yang baru masuk ke dalam skuad.

"Kami ingin segera memasukkan pemain-pemain yang baru bergabung. Mereka membutuhkan menit bermain supaya bisa mengenal rekan setim dan memahami permainan yang kami inginkan," tambahnya.