Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Ingin Buktikan Sesuatu

jpnn.com - Bali United akan menghadapi Persib Bandung pada pertandingan penutup Dewata Challenge Series 2026.

Duel Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir Bali United untuk menguji kesiapan skuad sebelum kompetisi resmi musim 2026/27 dimulai.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyadari Persib bukan lawan sembarangan.

Maung Bandung datang dengan status juara bertahan Super League dan memiliki sejumlah pemain berkualitas.

"Persib punya kekuatan yang sangat baik. Mereka berhasil mempertahankan gelar dan juga melakukan perekrutan pemain berkualitas. Jadi, kami tahu pertandingan ini akan menjadi tantangan besar," ucap juru taktik asal Belanda itu.

Johnny Jansen Tak Ingin Minder

Meski berhadapan dengan tim yang secara materi cukup kuat, Johnny justru melihat laga tersebut sebagai kesempatan bagi anak asuhnya.

Eks pelatih PEC Zwolle itu ingin melihat sejauh mana Bali United mampu meningkatkan kualitas permainan ketika berhadapan dengan lawan sekelas Persib.