Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Tak Sungkan Puji Bojan Hodak

jpnn.com - Dua klub besar Indonesia Bali United dan Persib Bandung akan saling berhadapan di pekan ke-11 BRI Super League musim 2025/26.

Menjelang duel sarat gengsi ini, Pelatih Bali United Johnny Jansen menunjukkan sikap respek tinggi kepada calon lawannya di pinggir lapangan, Bojan Hodak.

Jansen tak ragu menyebut pelatih yang sudah dua musim menangani Persib itu sebagai sosok yang hebat dan sarat prestasi di sepak bola Indonesia.

Baca Juga: Begini Kondisi Johnny Setelah Bali United Dihantam PSIM

"Dia (Bojan Hodak, red) pelatih yang bagus dengan dua trofi juara di Liga Indonesia."

"Dia pelatih hebat dan memiliki pemain berkualitas, hal itu tentu membantu mereka meraih prestasi besa," ucap juru taktik asal Belanda tersebut.

Jansen sendiri datang ke Indonesia dengan rekam jejak kuat di Eropa.

Kini, pria berusia 50 tahun itu dipercaya untuk melanjutkan tongkat estafet dari Stefano Cugurra (Teco), pelatih yang pernah membawa Bali United menjuarai Liga 1 pada 2019 dan 2021/22.

Pertemuan antara Bali United dan Persib kali ini bukan sekadar adu strategi dua pelatih beken, tetapi juga soal harga diri, karakter, dan konsistensi di jalur elite Super League.(bu/mcr15/jpnn)