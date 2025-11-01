Bali United vs Persib Bandung: Marc Klok Siap Reset Fokus di Tengah Euforia

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan pentingnya menjaga fokus menjelang laga panas kontra Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) malam.

Reset Fokus, Mulai dari Nol

Persib datang ke Pulau Dewata dengan catatan impresif, yakni empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Baca Juga: Marc Klok Ungkap Hal yang Tak Terlihat di Lapangan Saat Persib Bungkam Persis

Namun, Klok menolak timnya larut dalam euforia. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai setiap laga adalah babak baru yang harus dihadapi dengan kerja keras yang sama.

"Kami sedang dalam euforia positif, tetapi mulai besok semua kembali dari nol lagi," ucap Klok.

Catatan Impresif Persib Bandung

Persib memang tampil luar biasa sepanjang Oktober. Pasukan Bojan Hodak sukses menaklukkan Bangkok United (2-0) dan Selangor FC (2-0) di ajang AFC Champions League Two.

Maung Bandung juga melanjutkan dominasi mereka di Super League dengan kemenangan atas PSBS Biak (3-0) dan Persis Solo (2-0).

Tantangan Baru

Namun, Klok sadar catatan apik itu tak menjamin apa pun di lapangan. Dia mengingatkan rekan-rekannya bahwa tantangan di Gianyar akan berbeda.