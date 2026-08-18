Bali United vs Persib Bandung: Serdadu Tridatu Punya Satu Harapan Besar

jpnn.com - Bali United akan menghadapi Persib Bandung pada laga pemungkas Dewata Challenge Series 2026.

Duel Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026) malam.

Laga ini menjadi bagian dari persiapan Serdadu Tridatu sebelum memasuki kompetisi musim 2026/27.

Irfan Jaya Siap Hadapi Persib

Winger Bali United Irfan Jaya menilai laga melawan Persib dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan timnya selama menjalani rangkaian pramusim.

Pemilik 22 caps di Timnas Indonesia itu merasa kondisi fisiknya sudah cukup siap untuk kembali turun ke lapangan.

"Saya merasa kondisi fisik sudah semakin siap. Persiapan yang kami jalani selama beberapa waktu terakhir membuat saya cukup percaya diri menghadapi pertandingan ini," jelasnya.

Bali United Siap Tempur

Persib menjadi tantangan berbeda bagi Bali United. Maung Bandung datang dengan reputasi sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia setelah meraih gelar juara liga dalam tiga musim beruntun.

Namun, Irfan tidak melihat status tersebut sebagai alasan bagi Bali United untuk minder. Dia menilai Bali United juga memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan.