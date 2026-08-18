Bali United vs Persib: Begini Rencana Igor Tolic untuk Pemain Timnas Indonesia

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada laga pemungkas Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Pelatih Persib Igor Tolic untuk melihat kesiapan pemain yang baru bergabung setelah menjalani agenda bersama Timnas Indonesia.

Persib sebenarnya berada di posisi menguntungkan untuk menjadi juara. Namun, Tolic tidak ingin menjadikan perhitungan tersebut sebagai fokus utama.

Tolic Ingin Pemain Timnas Segera Menyatu

Tolic ingin memanfaatkan pertandingan tersebut untuk mempercepat proses adaptasi para pemain yang baru kembali ke klub.

Menurutnya, menit bermain diperlukan agar mereka segera memahami karakter rekan setim sekaligus sistem permainan yang sedang dibangun.

"Saya ingin para pemain yang baru datang segera mendapatkan kesempatan tampil. Dengan begitu, mereka bisa mulai memahami rekan setim dan masuk ke dalam sistem yang kami bangun," jelasnya.

Para pemain Timnas Indonesia memang baru bergabung dengan Persib pada 16 Agustus. Kondisi tersebut membuat laga kontra Bali United menjadi kesempatan penting bagi Tolic untuk melihat kesiapan mereka.

Sandy Walsh Masih Absen

Meski mayoritas pemain Timnas Indonesia siap dimainkan, Sandy Walsh belum dapat bergabung dalam latihan penuh karena masih menjalani pemulihan cedera.