Bali United vs Persib: Bojan Hodak Ogah Bergantung pada Bocoran dari Eliano Reijnders

Bali United vs Persib: Bojan Hodak Ogah Bergantung pada Bocoran dari Eliano Reijnders
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat melawan Bali United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Duel sarat gengsi ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) malam.

Hubungan Masa Lalu Eliano Reijnders dan Johnny Jansen

Pertemuan antara Persib dan Bali United juga menarik untuk disimak, bukan hanya karena mempertemukan dua tim papan atas, tetapi juga karena adanya hubungan unik antara pemain Persib Eliano Reijnders dan pelatih Bali United Johnny Jansen.

Eliano diketahui pernah bekerja sama dengan Jansen ketika keduanya masih berada di klub Belanda, PEC Zwolle.

Hubungan masa lalu itu bisa dimanfaatkan Persib untuk memperoleh pengetahuan lebih soal karakter pelatih asal Belanda tersebut.

Bojan Hodak Enggan Bergantung pada Bocoran Eliano

Menanggapi hal tersebut, Pelatih Persib Bojan Hodak menjelaskan bahwa timnya sudah memahami karakter permainan Bali United tanpa harus terlalu bergantung pada informasi dari Eliano.

"Kami menonton tiga sampai empat pertandingan terakhir mereka. Dari situ, kami bisa melihat karakter permainan yang diterapkan pelatihnya," kata Hodak. 

"Mungkin dengan bertanya, Eliano bisa memberikan informasi tambahan, tetapi saya rasa sudah cukup dengan melihat bagaimana permainan yang diterapkannya (Johnny Jansen) sejak datang ke sini. Kami sudah memahami cara mereka bermain dan akan menyesuaikan berdasarkan itu," lanjutnya. 

