Bali United Vs Persija 0-1, Pertarungan Sempat Terhenti
Minggu, 15 Februari 2026 – 21:50 WIB
jpnn.com - GIANYAR – Persija Jakarta kembali menjauh dari Malut United di Top 4 klasemen Super League.
Itu setelah Si Macan Kemayoran bersusah payah memetik kemenangan di halaman Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada pekan ke-21 Super League, Minggu (15/2) malam.
Persija menang berkat gol semata wayang yang lahir di awal laga, dicetak Gustavo Almeida di menit ke-8.
Statistik berbicara bahwa Persija unggul dalam banyak hal ketimbang Bali United (cek/geser IG di bawah).
Kemenangan itu membuat Persija kembali berjarak empat poin dengan Malut United.
Sementara itu, Bali United terpaku di anak tangga ke-10 setelah mengalami tiga kekalahan beruntun.
Persija mempermalukan Bali United di Gianyar. Lihat statistik laga dan klasemen Super League di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Memori 2018 Terulang, Persija Jakarta Raih Poin Penuh di Markas Bali United
- Hasil Akhir Arema FC Vs Semen Padang: Singo Tampil Edan
- Di Balik Evaluasi Tenang Persija Jakarta, Ada Tekad Membara Menjelang Lawan Bali United
- Live Streaming Arema FC Vs Semen Padang, Adi Incar Kursi di Timnas
- Bali United Vs Persija: Duel Tim Terluka, tetapi Istimewa
- Bali United vs Persija: Rekan Lionel Messi dan Pemain Diaspora Siap Diturunkan