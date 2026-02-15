menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bali United Vs Persija 0-1, Pertarungan Sempat Terhenti

Bali United Vs Persija 0-1, Pertarungan Sempat Terhenti

Bali United Vs Persija 0-1, Pertarungan Sempat Terhenti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Trio Persija merayakan gol yang bersarang di gawang Bali United. Foto: IG persija

jpnn.com - GIANYAR – Persija Jakarta kembali menjauh dari Malut United di Top 4 klasemen Super League.

Itu setelah Si Macan Kemayoran bersusah payah memetik kemenangan di halaman Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada pekan ke-21 Super League, Minggu (15/2) malam.

Persija menang berkat gol semata wayang yang lahir di awal laga, dicetak Gustavo Almeida di menit ke-8.

Baca Juga:

Statistik berbicara bahwa Persija unggul dalam banyak hal ketimbang Bali United (cek/geser IG di bawah).

Baca Juga:

Kemenangan itu membuat Persija kembali berjarak empat poin dengan Malut United.

Sementara itu, Bali United terpaku di anak tangga ke-10 setelah mengalami tiga kekalahan beruntun.

Persija mempermalukan Bali United di Gianyar. Lihat statistik laga dan klasemen Super League di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI