Bali United Vs Persija: Duel Tim Terluka, tetapi Istimewa

jpnn.com - GIANYAR - Dua tim yang sedang terluka, yakni Bali United dan Persija Jakarta, ketemu pada pekan ke-21 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam WIB.

Bali United menghadapi Persija setelah kalah di kandang dari Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta menghadapi Bali United setelah kalah di kandang dari Arema FC.

Potensi laga menjadi panggung mencari obat luka dari kekalahan di pekan sebelumnya itu bakal besar. Sengit.

Istimewa buat Bali United, lantaran laga nanti bertepatan dengan HUT ke-11 klub.

"Persiapan kami bagus, meski ada beberapa pemain yang sakit. Kami mempersiapkan semuanya dengan melihat bagaimana mereka (Persija Jakarta) menyerang dan bertahan," tutur Pelatih Bali United Johnny Jansen dipetik dari laman klub.

Pelatih asal Belanda itu pun berharap dukungan pemain ke-12 menjadi faktor pendukung lainnya.

"Saya berharap suporter bisa datang memberikan semangat dan energi buat kami agar meraih tiga poin di Stadion Dipta," katanya.