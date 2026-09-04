Bali United vs PSS Sleman: Momen Ini Bikin Johnny Jansen Antusias

jpnn.com - Stadion Kapten I Wayan Dipta kembali bersiap menyambut pertandingan Bali United vs PSS Sleman.

Pertandingan pekan pertama Super League itu akan berlangsung pada Jumat (4/9/2026).

Duel kontra PSS menjadi pembuka perjalanan Serdadu Tridatu. Dukungan publik Dewata menjadi salah satu hal yang paling dinanti Pelatih Bali United Johnny Jansen.

Juru racik asal Belanda itu menilai kehadiran suporter dapat memberikan warna berbeda bagi tim ketika pertandingan berlangsung.

"Saya senang dengan kondisi seperti ini karena semua pihak bisa kembali bersama. Dukungan dari suporter sangat berarti dan kami ingin membalasnya dengan perjuangan maksimal untuk meraih tiga poin," ucapnya.

Bali United Tak Dalam Kondisi Sempurna

Ambisi meraih kemenangan tetap diusung meski Bali United tidak dapat menurunkan seluruh kekuatan. Tiga pemain utama harus menepi karena mengalami cedera.

Namun, Jansen tetap percaya komposisi skuad yang tersedia mampu memberikan kontribusi.

"Meski kami memiliki tiga pemain yang cedera, tapi kami yakin kemampuan pemain lain juga bisa memberikan yang terbaik," tambahnya.