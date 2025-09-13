Balita 4 Tahun yang Dilaporkan Hilang di Konsel Ditemukan Tewas dalam Karung

jpnn.com, KENDARI - Seorang balita yang dikabarkan hilang ditemukan tewas di dalam karung di Desa Tolu Wonua, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Basarnas Kendari Amiruddin mengatakan balita bernama Nisa Nur Hafizah, 4, ditemukan dalam operasi pencarian hari kedua, pada pukul 08.09 WITA.

"Tim SAR Gabungan melaporkan penemuan korban dalam keadaan meninggal dunia sekitar 150 meter dari perkiraan lokasi terakhirnya sebelum hilang," kata Amiruddin saat dihubungi di Kendari, Sabtu.

Dia menyebutkan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Amiruddin menyampaikan dengan ditemukan korban tersebut dalam keadaan meninggal dunia, operasi SAR terhadap satu orang anak yang hilang di kebun Desa Tolu Wonua, Kecamatan Mowila, Konsel, dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Konsel Kompol Fitrayadi menyampaikan bahwa petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap penemuan jenazah balita itu.

"Tentang kondisi keadaan korban tidak bisa saya jelaskan, karena langsung mengangkat korban dan dibawa ke RS Bhayangkara untuk tindakan selanjutnya," ucap Fitrayadi.