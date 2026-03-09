menu
Balita Hilang di Kawasan Wisata Sembalun belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak

Tim SAR Gabungan Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat melakukan pencarian terhadap seorang balita yang dilaporkan hilang di sungai di kawasan wisata Desa Sembalun Lawang di Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/3/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - LOMBOK TIMUR - Seorang balita laki-laki bernama Muhammad Rafid Zaki (2,5) dilaporkan hilang di sungai kawasan wisata Desa Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Saat ini, Tim SAR Gabungan Mataram masih terus melakukan pencarian terhadap balita tersebut.

"Hingga Senin (9/3) sore, keberadaan korban belum ditemukan," kata Koordinator Pos SAR Kayangan M Darwis di Lombok Timur, Senin (9/3).

Dia menambahkan bahwa berdasar laporan yang diterima, peristiwa bermula saat korban sedang bermain di depan rumahnya.

Saat itu, korban ditinggalkan sebentar oleh ibunya di sekitar genangan air.

"Namun, sekitar 30 menit kemudian, sang ibu yang kembali ke lokasi mendapati anaknya sudah tidak ada," ungkapnya.

Pihak keluarga bersama aparat setempat langsung melakukan pencarian mandiri di sekitar rumah, termasuk menyisir aliran sungai yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi kejadian.

"Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil," katanya.

Balita hilang di kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur, NTB, masih belum ditemukan. Tim SAR Gabungan terus bergerak.

