Balita Perempuan di Cakung Tewas dengan Luka Lebam, Diduga Dianiaya Ayah Tiri

jpnn.com, JAKARTA - Seorang balita perempuan berinisial R yang berusia 1 tahun meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya.

Bayi tersebut diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan ayah tirinya berinisial RM di kawasan Kampung Lio, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Peristiwa itu terungkap setelah RM membawa korban sambil menangis dan meminta bantuan warga pada Kamis (1/10) sekitar pukul 18.15 WIB.

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RM saat itu meminta warga mengantarkan korban ke rumah sakit.

Namun, warga mencurigai kondisi korban setelah melihat sejumlah luka lebam di wajah dan tubuhnya.

Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra mengatakan keterangan yang disampaikan RM kepada warga juga berubah-ubah.

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"Pelaku menyebut korban tertimpa kipas angin. Jawabannya juga berbelit-belit," kata Andre, Jumat (2/10).

Kecurigaan warga kemudian disampaikan kepada pengurus RT setempat.