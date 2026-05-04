Balita Perempuan di Rohil Tewas Dirudapaksa Kakek Kandung

jpnn.com - Kasus kematian tragis seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, akhirnya terungkap.

Polisi memastikan korban meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri.

Peristiwa ini terungkap setelah Satreskrim Polres Rokan Hilir menerima laporan masyarakat pada Jumat (1/5/2026), yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan intensif.

Kasat Reskrim Polres Rohil AKP Kris Tofel menjelaskan awalnya korban mengalami demam dan dibawa orang tuanya untuk berobat.

Namun saat dilakukan pemeriksaan medis, ditemukan luka serius pada bagian vital korban.

“Dari hasil pemeriksaan medis awal, ditemukan luka robek pada bagian kemaluan korban yang diduga akibat trauma benda tumpul,” ujar AKP Kris Tofel Senin (4/4).

Korban sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Namun nahas, balita tersebut dinyatakan meninggal dunia pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.