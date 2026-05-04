Balita Perempuan di Rohil Tewas Dirudapaksa Kakek Kandung
jpnn.com - Kasus kematian tragis seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, akhirnya terungkap.
Polisi memastikan korban meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri.
Peristiwa ini terungkap setelah Satreskrim Polres Rokan Hilir menerima laporan masyarakat pada Jumat (1/5/2026), yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan intensif.
Kasat Reskrim Polres Rohil AKP Kris Tofel menjelaskan awalnya korban mengalami demam dan dibawa orang tuanya untuk berobat.
Namun saat dilakukan pemeriksaan medis, ditemukan luka serius pada bagian vital korban.
“Dari hasil pemeriksaan medis awal, ditemukan luka robek pada bagian kemaluan korban yang diduga akibat trauma benda tumpul,” ujar AKP Kris Tofel Senin (4/4).
Korban sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
Namun nahas, balita tersebut dinyatakan meninggal dunia pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.
Kasus kematian tragis balita perempuan berusia 4 tahun di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau terungkap. Dia dirudapaksa kakek kandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemenag Minta Pelaku Pencabulan di Ponpes Ndolo Kusumo Dihukum Tegas
- Plt Bupati Pati Usulkan Pencabutan Izin Ponpes Gegara Kasus Kekerasan Seksual pada Santri
- Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap terkait Kekerasan Seksual terhadap Anak
- Sertu MB Jadi Buronan Denpom Kendari terkait Kasus Kekerasan Seksual Anak
- Diduga Korban Rudapaksa, Balita di Rohil Meninggal Dunia
- 4 Anak Perempuan di Tangerang Jadi Korban Kekerasan Seksual Oknum Guru Ngaji, Astaga