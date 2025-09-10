Balita Tenggelam di Bekas Galian Desa Tanjung Tambak Baru

jpnn.com, OGAN ILIR - Seorang anak tenggelam di bekas galian di Desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (9/9/2025) sekira pukul 09.30 WIB.

Korban diketahui bernama Gipani Kenanga (4) warga Desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

Saat kejadian, korban tengah bermain di sekitar lokasi bersama rekannya.

Informasi yang dihimpun, korban diduga terpeleset, kemudian tercebur ke dalam parit bekas galian.

Aji (23) seorang warga yang sedang memancing tak jauh dari lokasi mengetahui korban tenggelam langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban.

Kapolsek Tanjung Batu IPTU Dr. Syaparudin Akso mengungkapkan bahwa korban langsung dibawa ke Puskesmas setempat.

"Kemudian dirujuk ke RSUD Tanjung Senai untuk mendapat perawatan intensif. Saat ini, korban sudah dalam kondisi sadar dan masih menjalani perawatan medis di Ruang Ponek RSUD Tanjung Senai," ungkap Akso, Selasa (9/9).

Akso mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak ketika bermain di area yang rawan bahaya seperti bekas galian dan perairan terbuka.