Balita yang Terseret Ombak di Pulau Saboyan Masih Belum Ditemukan

jpnn.com, MAMUJU - Tim gabungan dari Basarnas Mamuju, Pos SAR Majene, BPBD Provinsi Sulawesi Barat, dan Satpolair Polresta Mamuju masih terus melakukan pencarian terhadap balita yang dilaporkan hilang terseret ombak di pantai Pulau Saboyan.

"Hingga hari ketiga sejak dilaporkan hilang di pantai Pulau Saboyan, Desa Balabalakang, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, pencarian terhadap balita bernama Muhammad Alfatih (3), masih terus kami lakukan," kata Kepala Kantor Basarnas Mamuju Mahmud Afandi, di Mamuju, Minggu.

Pencarian pada hari ketiga, kata dia, dimulai sejak pukul 07.00 WITA dengan mengerahkan dua unit Rigid Inflatable Boat (RIB), satu unit D-Max Double Cabin, satu unit Rescue Carrier, serta peralatan navigasi, komunikasi, dan medis.

Baca Juga: Remaja Terseret Ombak Pantai Sasak Ditemukan Meninggal Dunia

"Pencarian dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU). SRU I melakukan penyisiran sejauh 45 nautical mile, sementara SRU II menyisir sejauh 50 nautical mile arah barat daya sesuai dengan peta pencarian (SAR Map)," ujar Mahmud Afandi.

Proses pencarian terhadap balita itu, kata dia, sempat terkendala akibat curah hujan yang cukup tinggi disertai gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.

"Tim SAR sempat mengalami kendala akibat kondisi cuaca yang cukup ekstrem. Pencarian berlangsung hingga pukul 18.00 WITA, namun masih nihil," katanya.

Upaya pencarian terhadap balita hilang diduga terseret ombak itu, menurut dia, akan terus dilakukan.

"Operasi SAR akan terus dilanjutkan hingga korban ditemukan. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat setempat untuk memperluas area pencarian," kata Mahmud Afandi.