Ballon d'Or 2026 di Tangan Harry Kane, Akankah Gelar Sir Menyusul?

jpnn.com - Harry Kane tengah menikmati salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya setelah membawa pulang trofi Ballon d'Or 2026.

Namun, penghargaan tersebut kini memunculkan pembicaraan lain, yakni peluang kapten Timnas Inggris itu menerima gelar ksatria atau Sir.

Kane menerima penghargaan bergengsi tersebut dalam seremoni yang berlangsung di London pada Senin (26/10/2026) malam waktu setempat.

Hasil ini sekaligus mengakhiri penantian Inggris selama 25 tahun untuk kembali memiliki pemenang Ballon d'Or setelah Michael Owen pada 2001.

Pemerintah Inggris Buka Suara soal Gelar Sir

Keberhasilan Kane mendapat perhatian dari sejumlah politikus Inggris. Anggota parlemen Partai Buruh Rosena Allin-Khan dan Clive Efford bahkan menyuarakan dukungan agar sang penyerang dianugerahi gelar ksatria setelah gantung sepatu.

Wacana tersebut turut mendapat tanggapan dari juru bicara Perdana Menteri Inggris Andy Burnham. Dia menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kane sekaligus menyoroti besarnya sumbangsih pemain tersebut terhadap sepak bola Inggris.

Burnham juga menilai Kane dapat menjadi panutan bagi generasi muda. Meski demikian, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan pemberian gelar Sir kepada mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut.

"Kontribusi Harry Kane untuk sepak bola Inggris tentu sangat besar, dan pencapaian ini menjadi momen membanggakan, baik bagi dirinya maupun seluruh masyarakat Inggris," ucapnya.