Ballon d'Or 2026 Milik Harry Kane, Yamal dan Mbappe Tersisih: Apa yang Jadi Pembeda?

jpnn.com - Harry Kane keluar sebagai peraih Ballon d'Or 2026 setelah mengungguli dua nama yang menjadi pesaing terberatnya, yakni Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Persaingan ketiganya menghadirkan catatan prestasi yang berbeda sepanjang musim.

Kane tampil produktif bersama Bayern Munchen, sedangkan Yamal menikmati kesuksesan bersama Barcelona dan Timnas Spanyol. Di sisi lain, Mbappe tetap menjadi salah satu pencetak gol paling tajam, baik di level klub maupun internasional.

Modal Harry Kane Rebut Ballon d'Or 2026

Kane memiliki modal kuat melalui koleksi trofi bersama Munchen. Penyerang asal Inggris itu turut membawa Die Roten menjuarai Bundesliga, DFB Pokal, dan Piala Super Jerman.

Kane juga mencatatkan angka impresif di depan gawang. Total 73 gol dalam 65 penampilan bersama klub dan tim nasional.

Perjalanan Kane bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 juga memberikan tambahan kontribusi. The Three Lions mengakhiri turnamen di posisi ketiga, sementara Kane mencatatkan enam gol dan satu asis.

Performa Lamine Yamal

Di sisi lain, Yamal datang dengan prestasi tim yang tak kalah menonjol. Pemuda 19 tahun itu membantu Barcelona mengangkat trofi La Liga dan Piala Super Spanyol. Bersama Spanyol, Yamal juga merasakan keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2026.

Namun, kontribusi Yamal selama Piala Dunia tidak sebesar pencapaiannya bersama klub. Dari delapan pertandingan, dia hanya mencetak satu gol.