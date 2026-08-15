Balon “INTENS” Muncul di 10 Kota, Publik Dibuat Penasaran

jpnn.com, JAKARTA - Kemunculan balon raksasa bertuliskan “INTENS” di sejumlah kota di Indonesia menarik perhatian masyarakat.

Kehadirannya di berbagai ruang publik memunculkan rasa penasaran warga mengenai pesan di balik tulisan tersebut.

Balon berukuran besar itu terlihat di sejumlah lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, mulai dari alun-alun, kawasan festival, hingga sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah warga yang melintas bahkan berhenti untuk melihat keberadaan balon tersebut. Tidak sedikit pengunjung yang mengabadikan kemunculan balon “INTENS” melalui foto dan video.

Beberapa unggahan mengenai fenomena tersebut juga mulai beredar di media sosial dan turut memicu rasa ingin tahu masyarakat.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai makna maupun pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan “INTENS”.

Baca Juga: Balon Raksasa NASA Jatuh di Peternakan Australia

Kemunculannya diduga merupakan bagian dari kegiatan teaser yang dirancang untuk membangun rasa penasaran sebelum informasi utama diungkap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivasi balon “INTENS” akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan hadir secara bergantian di 10 kota di Indonesia.