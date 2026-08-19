Balqis Ferraris: Perempuan Masa Kini Harus Berani dan Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Balqis Ferraris menilai perempuan di era emansipasi modern perlu memiliki keberanian, kemandirian, serta kemauan untuk terus berkembang.

Menurutnya, perempuan kini memiliki kebebasan menentukan pilihan hidup dengan tetap memegang nilai dan prinsip yang diyakini.

Dia mengatakan perempuan dapat tetap menjalankan peran dalam keluarga dan mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga perlu memiliki pendidikan, kecerdasan, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri.

"Perempuan tidak lagi hanya dilihat dari penampilan, tetapi juga dari cara berpikir, kemampuan, karakter, dan kontribusi yang bisa diberikan," ujar Balqis, dalam keteerangannya, Rabu (19/8).

Menurut Balqis, kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi menjadi bekal penting bagi perempuan dalam menghadapi perubahan zaman.

Dia mendorong perempuan untuk terus belajar, keluar dari zona nyaman, memahami literasi keuangan, mengatur waktu, membangun jejaring, dan mengembangkan keterampilan praktis.

Balqis menilai kecantikan dapat menjadi nilai tambah, tetapi kecerdasan, keterampilan, dan karakter merupakan modal penting agar perempuan mampu bertahan sekaligus berkembang.

Dia pun berusaha menerapkan pandangan tersebut dalam kesehariannya sebagai influencer.