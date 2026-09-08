Balsa Sekulic Bicara soal Persija, Persib Sudah Punya Modal

jpnn.com - Persib Bandung punya bekal berharga sebelum bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan kedua Super League.

Bukan hanya tiga poin, tetapi juga karakter juara yang ditunjukkan Maung Bandung saat bangkit dan mengalahkan PSM Makassar.

Kemenangan 3-1 atas PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9/2026), menjadi awal positif bagi Pangeran Biru.

Namun, tantangan berikutnya jelas berbeda. Persib harus menghadapi laga bertajuk El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9/2026).

Duel tersebut menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada awal musim karena mempertemukan dua rival utama sepak bola nasional. Laga Persija kontra Persib di GBK memang disebut sebagai "El Clasico Indonesia".

Persib Bawa Modal Penting ke GBK

Striker Persib Balsa Sekulic menilai tiga poin atas PSM menjadi modal penting. Pasalnya, Maung Bandung tidak meraih kemenangan dengan mudah.

Skuad asuhan Igor Tolic harus lebih dahulu tertinggal sebelum akhirnya menemukan momentum setelah turun minum.

Respons tersebut menjadi perhatian Balsa. Menurutnya, kemampuan mengatasi situasi sulit menunjukkan mental yang harus terus dipertahankan.